Cinque gol annullati in tre partite per fuorigioco, tutti dal VAR e per questioni di centimetri. Alvaro Morata detiene un record curioso e poco invidiabile, tante reti cancellate per un soffio che hanno fatto storcere il naso all'attaccante, alla Juventus e a tanti esperti del pallone. E ora il caso diventa oggetto di dibattito: giusto annullare gol per fuorigioco di pochissimi centimetri? Dopo le ultime dichiarazioni del presidente Ceferin, sembra che la Uefa sia disponibile a fare un passo indietro e valutare proposte su come migliorare il VAR, come ad esempio "limitare la sua applicazione sul fallo di mano o sul fuorigioco di 1-2 centimetri".



POSSIBILE SVOLTA - Una prima apertura rispetto alla rigidità della Fifa sull'argomento, ecco perché a marzo potrebbe arrivare la svolta: secondo Il Corriere della Sera infatti, non è escluso che sul tavolo dell'Ifab possa esserci anche questo argomento, pur tenendo a mente che sono impensabili modifiche prima del prossimo Europeo. Ma i dubbi sul fuorigioco millimetrico iniziano a crescere e dopo gli ultimi casi non è escluso che possa già esserci qualche piccola contromossa.