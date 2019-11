Il gol è necessario per vivere, se indossi il numero 9 sulle spalle. E in famiglia lo hanno tutte e due "tatuato" sulla schiena. Gianluca e Davide, di nuovo loro. fratelli (di sangue) del gol: i Lapadula brothers sono tornati. Uno, Gianluca, in Serie A, con la maglia del Lecce ha realizzato 3 gol nelle ultime 3 domeniche, bucando Sampdoria, Sassuolo e Lecce; l'altro, Davide, il maggiore, in Eccellenza, con la 9 del Bovardo, ha piegato il Calcio Ghedi (doppietta), la Governolese e il San Lazzaro. 3 domeniche di festa consecutive di chi ha in 'gol' la parola preferita. Dopo 'fratello'.



IL VAR - 4 gol nelle ultime 3 per Lapa Senior, quindi, e potevano essere altrettanti per Lapa Junior, che, però, non aveva fatto i conti con il Var. Sì, perché all'Olimpico, Gianluca Lapadula è stato fermato dopo aver ribattuto in gol il rigore sbagliato da Babacar: sarebbe stato il 2-2, invece è arrivato un giallo insieme alla rete annullata. E pensare che l'ex Milan era partito dopo tre difensori della Lazio... Var o non var, comunque, in casa Lapadula si è tornati a segnare con regolarità. "Uno al fianco dell'altro", come sempre, come ogni domenica, idealmente, si lotta e si segna. Come al campetto, quando si era più piccoli. E la parola d'ordine era sempre la stessa... gol.