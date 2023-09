messi in cassa dopo gli altri tre conquistati contro l’Udinese, anche perché sono arrivati con altri 4 gol e con una gara controllata agevolmente nella ripresa, già prima di dilagare nel punteggio.La prima rete l’ha segnata una riserva di Spalletti, il norvegese Østigard, ma la pietra su questa partita ce l’hanno messa i due campioni del Napoli: assist di Kvaratskhelia, colpo di testa di Osimhen, appena entrato. Infine i guizzi di Gaetano, napoletano verace, col 3-0 e col rigore procurato, ma trasformato da Politano.Uno: affrontare il Lecce di questi tempi obbliga la squadra tecnicamente più forte a spingere al massimo e tutta questa energia non sembrava ci fosse, in quel primo tempo, nelle fila dei campioni d’Italia. Due: nel loro stadio, i pugliesi avevano vinto tre partite su tre. Tre: il Napoli aveva giocato appena 64 ore prima con l’Udinese. Quattro: a Lecce faceva un caldo ferragostano (30°). Cinque: Osimhen in panchina non è mai una bella idea e la conferma è arrivata subito, appena entrato, a inizio ripresa.La squadra di Garcia ha cominciato a far gol con una punizione di Zielinski girata in rete di testa da Østigard con un gran balzo: lD’Aversa aveva preparato la partita sulla difesa e ripartenza, schierando a uomo in mezzo al campo Rafia su Lobotka, Blin su Anguissa e Ramadani su Zielinski.L’unica vera occasione da gol dei leccesi è nata per un’iniziativa e un cross di Strefezza, con un buon controllo ma un tiro sballato in piena area di Pongracic.Garcia, ricordando la recente partita con l’Udinese e pensando anche a quella di martedì col Real Madrid, aveva ritoccato la squadra con tre cambi, Olivera al posto di Mario Rui, Lindstrom per Politano e Simeone per Osimhen. Nessuno dei tre ha convinto fino in fondo: Olivera non reggeva la velocità di Almqvist, Lindstrom si è visto sì e no un paio di volte nel primo tempo e Simeone, che comunque si è battuto, non è Osimhen, e non può farci niente.Subito dopo, altra conclusione di Zielinski deviata in angolo.Dopo un tempo condotto senza eccessiva preoccupazione, Garcia ha deciso che uno come Osimhen non poteva restare ancora in panchina.Anche il Lecce ha fatto un gol con Strefezza, ma dopo un tocco di mano di Krstovic, Pairetto ha annullato senza aspettare il var., poco dopo dentro anche Cajuste per Lobotka che aveva fatto girare la squadra senza sbagliare un tempo. L’ultimo cambio, a pochi minuti dalla fine, ha portato fortuna al giovane entrato al posto di Zielinski, Gianluca Gaetano, che ha chiuso da protagonista. Prima segnando il suo secondo gol in Serie A con una sventola da fuori area su assist di Raspadori, poi andando a prendersi il rigore che Osimhen ha generosamente concesso a Politano per il 4-0 finale.