Il Venezia ha ufficialmente un nuovo allenatore: sarà Ivan Javorcic a guidare il club lagunare a partire dalla prossima stagione, dopo aver centrato una storica promozione in Serie B alla guida del Sudtirol. Il tecnico croato ha firmato un contratto triennale e sarà accompagnato in questa sua nuova avventura dai collaboratori Alessandro Gamberini (allenatore in seconda) e Alberto Berselli (preparatore atletico).



Queste le prime dichiarazioni del presidente del Venezia Duncan Niederauer: "Siamo molto contenti che Ivan si unisca al club come nostro prossimo allenatore. Ha esperienza nel calcio italiano e un percorso di successo. Soprattutto, Ivan ha la qualità di leader che cerchiamo in un allenatore. Ha una mentalità strategica ed è profondamente preparato in ogni aspetto del ruolo che ricopre. Ivan è aperto a nuove idee, si aspetta molto dai suoi giocatori e il suo stile di comunicazione è assolutamente trasparente. È l'uomo giusto e non vediamo l'ora di collaborare con lui per portare il Venezia FC verso il futuro".