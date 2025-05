Il Venezia si salva se...: i casi e gli incastri per la 37esima giornata

Getty Images

Centottanta minuti alla fine della Serie A e la lotta salvezza è più ingarbugliata che mai. Restano da decidere le due squadre che accompagneranno il Monza in Serie B. Al momento è fuori dalla zona retrocessione il Venezia, ma dovrà lottare fino alla fine.La squadra di Di Francesco si approccia alla 37esima giornata quartultima e se la vedrà prima con il Cagliari in trasferta, per poi chiudere il campionato in casa contro la Juventus. Analizziamo tutte le combinazioni.Il Venezia arriva alle ultime due giornate di campionato con 29 punti. Alle sue spalle il Monza già retrocesso e, a pari punti a 28, Empoli e Lecce.

Cagliari 33 puntiVerona 33 puntiParma 32 puntiVenezia 29 puntiLecce 28 puntiEmpoli 28 puntiMonza 18 punti- Vince a Cagliari e Lecce ed Empoli perdono contro Torino e Monza-Così la squadra di Di Francesco arriverebbe a 32 punti. Con Empoli e Lecce che resterebbero a 28, con tre punti in palioDi seguito il calendario delle squadre impegnate nella lotta salvezza nelle ultime due giornate di Serie A:37esima giornata, domenica 18 maggio 2025 ore 20.45Cagliari-VeneziaMonza-EmpoliLecce-TorinoVerona-ComoParma-Napoli