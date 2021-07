In questi giorni il Venezia sta incantando tutta Italia con il lancio delle divise ufficiali per la stagione che sta per iniziare. Oltre al design della maglia, però, i fan delle squadre di calcio della nostra Serie A sono rimasti a bocca aperta per la bellezza della modella che la indossa: Un viso angelico e un fisico da capogiro per lei che su Instagram si chiama theopisti_ ma di cui nessuno sa il vero nome.



SCORRI LA GALLERY PER SCOPRIRLA