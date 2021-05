Mauro Icardi può tornare in Serie A. A volerlo è soprattutto Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino, che non vede l'ora di tornare a vivere in Italia. L'ex capitano dell'Inter può dire addio al PSG già nella prossima finestra di mercato: occhio soprattutto a Juve, Milan e Roma nel nostro campionato.