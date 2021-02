. Col Var, tutti i falli sembrano pericolosi e violenti, ma quello era nella dinamica del gioco.”. La prima parte dell’avventura dial Milan è racchiusa in queste parole di Stefano Pioli, arrivate dopo l’espulsione del centrocampista nel match vinto dal Milan contro il Benevento.- L’ex Brescia ha lasciato in 10 i suoi compagni, ma la squadra è riuscita comunque a vincere e a fine partita l’allenatore rossonero ha evitato qualsiasi polemica, dispiaciuto per il rosso. Non ha rimproverato il centrocampista, anzi:, nonostante l’espulsione. Lo aveva già fatto in passato dopo qualche prestazione al di sotto delle aspettative e lo ha fatto a Benevento. Pioli sa di aver di fronte un classe 2000,da cui è arrivato in estate. E sa che serve tempo, come accaduto in precedenza con Ismael Bennacer, arrivato dall’Empoli e all'inizio in difficoltà in rossonero.- Nessuno ha fretta in casa Milan,. Le premesse sono d’obbligo e sono sempre le stesse: l’investimento è assolutamente corretto e l'ex Brescia, anche se disgraziatamente per lui e per il Milan in questa stagione non dovesse sbocciare. Rispetto all’inizio della stagione,Il lavoro oscuro per il Milan è parecchio, in interdizione spesso si contraddistingue, ma manca il suo apporto nella costruzione della manovra rossonera- Ha tempo, ne avrà anche in futuro, perché: tutta la società ha grande fiducia in lui e i 10 milioni spesi per il prestito oneroso sono una garanzia d’acquisto nella prossima estate. Ma. Da qui a fine stagione ha tempo e modo per farlo, senza dimenticare che finora ha già collezionato 26 presenze in rossonero.​ Il tempo gioca tutto a favore di Sandro: d'altronde un classe 2000 di talento va aspettato senza eccessiva fretta.