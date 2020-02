Una miniera d'oro. Questo è oggi l'Hellas Verona, pensare che in estate lo davano praticamente tutti per spacciato. Un mercato fatto con investimenti mirati ma semi-sconosciuti, qualche prestito inaspettato, una rosa che lasciava perplesso l'intero mondo del calcio italiano.col gioco e con un'identità da grande allenatore: il Verona batte la Juventus non per caso, ha meriti precisi e chiari.- Amrabat (preso in prestito con diritto di riscatto per 3 milioni da riserva del Brugge) è già promesso alla Fiorentina per 20 milioni più bonus, Rrahmani sarà del Napoli per 14 milioni, ovvero 13 in più rispetto al milione pagato in estate per pescarlo in Croazia. Ma non finisce qui: dalla miniera Verona usciranno altre pepite d'oro,, è un classe 2000 e da settimane l'su cui però il Napoli non intende mollare. Sfida totale ma i nerazzurri premono, Kumbulla ha la stoffa del giocatore vero.che lo riprenderebbe volentieri a giugno ma sa che diversi club si attiveranno come per Kulusevski: la Juve si è informata da tempo, il Milan lo ha cresciuto e lo monitora. Attenzione anche a, lui che è ancora di proprietà dell'Inter. Tutti in vetrina con Juric, il Verona decolla. Con una macchina piena di talenti nel proprio motore.