Il Verona ha 'venduto tutti', Baroni: 'C'era una necessità...'

Marco Baroni, allenatore del Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone. Fra i temi affrontati dall'allenatore della squadra scaligera c'è anche il mercato, nel pieno di una campagna trasferimenti che ha visto l'Hellas protagonista nelle uscite, con la cessioni di molti giocatori.



LE CESSIONI - "Non c'è più nulla da vendere? Non voglio parlare di mercato ma di chi c'è, c'era una necessità societaria unitamente alla volontà dei giocatori - spiega Baroni, come si legge su TMW -. A noi serve gente che stia dentro il progetto, vogliosa, desiderosa, io continuo a lavorare a testa bassa, adesso i ragazzi che sono arrivati vogliono fare bene, tempo non ne abbiamo per cui gli diamo qualche giorno per il loro inserimento".



I NUOVI ACQUISTI - "Abbiamo cercato di conoscerli attraverso i video, sono ragazzi giovani che hanno qualità, stiamo cercando di aiutarli in tutte le maniere per cercare di aiutarli a calarsi nel contesto italiano nel migliore dei modi".