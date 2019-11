mentre i gialloblu si portano a quota 15. Al Bentegodi scorre via una partita piacevole fin dalle prime battute, con entrambe le squadre pronte a replicare colpo su colpo. Partono un po’ meglio gli ospiti, che provano a far gioco con Bisoli e Tonali e’ è ancora il Brescia a rendersi pericoloso, questa volta su calcio da fermo diIl Verona reagisce, ci prova con Zaccagno che arriva con un pizzico di ritardo all’appuntamento con il gol e su cross dalla destra si tuffa in ritardo e di testa manda a lato un bel pallone da aggredire con maggiore convinzione., che ammonisce per la seconda volta Mangraviti e assegna un rigore al Verona per fallo del difensore bresciano su Salcedo.Al rientro dagli spogliatoi subito grandi emozioni. Il Verona passa subito in vantaggio sull’asse Veloso-Salcedo:Al 50’ un episodio che farà discutere:Seguono attimi concitati con l’attaccante bresciano che minaccia di lasciare il campo. Mariani ferma la partita e lo speaker ammonisce il pubblico minacciando la sospensione del match.Il Brescia spinge sull’acceleratore, il Verone riparte in contropiede. Balotelli su punizione impegna Silvestri, Romulo spreca una grande occasione per il pareggio e Verre in contropiede calcia a giro sul secondo palo ma non trova la porta.Al triplice fischio è 2-1 per i padroni di casa.Sfortunato Corini,La posizione del tecnico è sempre più a rischio, la squadra gioca un buon calcio e produce molto, ma i risultati non sono dalla sua parte., il suo Verona era dato per spacciato a inizio campionato e inveceMarcatori: 9' s.t. Salcedo; 35' Pessina (HV); 39' Balotelli (BS)Assist: 9' Veloso (HV)Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri;Rrahmani, Kumbulla (16' p.t. Dawidowicz), Empereur; Faraoni, Veloso (9' s.t. Pessina), Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo (34' Stepinski). All. JuricBrescia (3-5-2): Joronen; Mangraviti (1' s.t. Ndoj), Cistana, Martella (36' s.t. Curcio); Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Donnarumma (31' s.t. Matri), Balotelli. All. CoriniArbitro: MarianiAmmoniti: 5' p.t. Martella (B), 9' p.t. Mangraviti (B), 19' Empereur (B), 36' p.t. Mateju (B), 6' s.t. Balotelli (B), 48' s.t. Tonali (B)Espulsi: fine partita Matri (B)