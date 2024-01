Il Verona non si ferma: altri due colpi in vista?

Il Verona è uno dei club più attivi sul mercato in questa sessione di mercato. Infatti come riporta Alfredo Pedullà il club scaligero ha avviato la trattative per il terzino destro colombiano Edier Ocampo dell’Atletico Nacional e l’attaccante del Boavista, Robert Bozenik.



ORA GLI ACQUISTI - Dopo le tante cessioni che hanno contraddistinto il mercato del Verona di questa sessione è tempo di comprare i sostituti e di rinforzare la squadra in piena lotta per la salvezza : attualmente si trovano terzultimi in classifica con 17 punti a una lunghezza di distanza da Cagliari e Udinese. L’attaccante del Boavista andrebbe a rimpiazzare Milan Djuric, neo giocatore del Monza, e a rinforzare l’attacco che al momento conta Thomas Henry e Bonazzoli (poco utilizzato però) mentre il terzino colombiano darebbe più soluzioni difensive al tecnico Baroni. Il classe 2003 colombiano ha un contratto in scadenza quest’estate, mentre quello del classe 1999 slovacco scadrà nel 2026.