Sarà unquello che scenderà in campo domani sera. Alla vigilia di un match che potrà dire molto sulle ambizioni dei gialloblù, Juric dovrà fare a meno degliAl nono posto in classifica a una sola lunghezza da Atalanta e Lazio, in questa prima parte di stagione il Verona ha collezionato, per poi vincere contro Lazio e Atalanta.Lo ha fatto affidandosi (anche) a, uomo di punta dell'Hellas reduce da, di cui uno segnato proprio ai nerazzurri di Bergamo. Anche questa volta il tecnico croato si "appoggerà" a lui, che a 25 anni compiuti lo scorso giugno non è più una sorpresa: nominatodella Serie A di novembre, è presente in tutte le statistiche - gol, assist, tiri, dribbling, contrasti, falli subiti - della squadra veneta, di cui è diventato un punto fermo. Contro la Sampdoria si è persino "improvvisato", gonfiando la rete e confermando l'ottimo momento di forma, nonostante la sconfitta della sua squadra. Non stupisce, quindi, che sia, dove avrà un'ulteriore possibilità per mettere in mostra le sue doti: vista la situazione del reparto offensivo, con buona probabilità al classe '95 sarà chiesto di entrare più del solito nel vivo dell'azione, tentando qualche incursione in area e cercando la via del gol. Recentemente