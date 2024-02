Il Verona spinge per Manolas, ma spunta un'insidia dalla Serie A

Redazione CM

Il Verona spinge per l'arrivo di Kostantinos Manolas. Il ritorno in Italia dell'esperto difensore centrale greco, 32 anni, si avvicina, perché l'Hellas sta trattando in queste ore per il rientro in Serie A dell'ex Roma e Verona. Dopo l'accelerata della giornata di ieri, c'è fiducia per il buon esito delle trattative: per il classe 1991 pronto un contratto fino a giugno da 400mila euro, con l'eventuale possibilità di inserire un'opzione di prolungamento in base a determinati obiettivi.



LE PAROLE DI BARONI - Nei giorni scorsi per Manolas ci avevano provato anche il Sassuolo e la Salernitana, che comunque rimane nella corsa: Il mercato degli svincolati si protrarrà fino al 25 febbraio. Queste le parole del tecnico Marco Baroni, allenatore dell'Hellas, in merito: "Abbiamo delle soluzioni, mi concentro sui ragazzi che sono con noi, io credo molto in un ragazzo come Cabal, mi piacerebbe che lui ci credesse tanto quanto me perché possiamo utilizzarlo anche come centrale dato che nasce in quel ruolo".