Il vice di Conte: 'Mai scartato Leao, non è vero che non andò all'Inter per colpa sua'

23 minuti fa



Il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha parlato in esclusiva ai microfoni di QSVS, su Telelombardia, soffermandosi anche su Rafa Leao: "Leao piace a tutti. I grandi giocatori è normale che piacciono. Dicono che non andrebbe d’accordo con Antonio? La storia di Conte fa propendere invece verso il fatto che con uno come lui potrebbe fare ulteriore step di crescita. Non è vero che Leao non fu preso all’Inter per colpa di Conte. Ridicolo tirare fuori la questione a distanza di tanti anni. Era in alternativa a Lukaku che era più pronto in quel momento. Nessuno ha mai scartato Leao da parte nostra…”