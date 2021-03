Il futuro di Javier Pastore potrebbe essere in Argentina. Per quasi tutta la stagione la Roma non ha potuto contare su di lui, spesso fermo ai box per infortunio. Per questo a fine stagione potrebbe fare le valigie e magari tornare in patria. Gustavo Mendelovich, vicepresidente dell’Huracan, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Quemeros del Sur’ e ha rivelato di voler riportare in Argentina il ‘Flaco’ e Ramon Abila: “Ci proveremo, sto lavorando in questo senso. Certo, non voglio vendere fumo ma io parto dal presupposto che vogliano tornare all’Huracan. Ci stiamo lavorando, sto facendo in modo che abbiano le porte aperte e che possano identificarsi con questa società. Spero che torneranno”.