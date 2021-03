Quella di ieri sera contro la Dinamo Kiev è stata l’ennesima grande prestazione, impreziosita da una doppietta, di Gerard Moreno. Questa stagione è stata quella della definitiva consacrazione per l’attaccante del Villarreal, che ha realizzato fin qui 19 gol in 30 partite.



Dopo la partita di ieri, il presidente del Submarino amarillo è stato intervistato dalla radio spagnola Onda Cero e ha raffreddato le voci di mercato che ipotizzavano un addio del ventottenne spagnolo. “Ha una clausola di 100 milioni ma preferisco che non venga nessuno a pagarla” ha dichiarato Fernando Roig.