Intervistato da Radio 24, il virologo Fabrizio Pregliasco ha detto la sua sul rapporto fra positività al Covid-19 e il mondo del pallone.



TANTI CASI - "Come si spiegano tutti questi nuovi casi? Dopo uno sforzo atletico importante, per un paio d'ore, le difese immunitarie si abbassano. Il rischio più grande è stare assieme nello spogliatoio".



POSITIVITÀ - "Dispiace più per questo, più che per il professionismo, che però ovviamente ha delle ricadute economiche serie. Sappiamo che i 5000 positivi di oggi sono diversi da quelli di marzo, ma la paura è che si arrivi a una situazione simile a quella di Inghilterra e Belgio ad esempio. Le misure di restrizioni prese per evitare di mettere in difficoltà ospedali e terapie intensive".



INTER-MILAN - "Giocarlo la settimana prossima è un rischio. Basta veramente un niente, anche un ottimo protocollo non porta a rischio zero e forse va aggiornato visto che in inverno abbiamo più coscenza di cosa possono fare gli asintomatici".