Nell’inferno del quale ancora siamo prigionieri si sta aprendo una porta oltre la quale è possibile intravedere una luce.. La gente comincia a dare segni di inevitabile nervosismo, successivo all’ansia provocata dall’innaturale clausura peraltro rispettata salvo le trasgressioni dei soliti ma pochi sconsiderati. L’economia è in stato di fibrillazione per un impasse che minaccia di causare danni pari a quelli fatti registrare dal virus.e ai responsabili della task force in campo per valutare tempi e metodi dell’indispensabile ripresa di tutte quelle attività necessarie, seppure a velocità di prudenza. I giorni che ancora ci separano dalla fatale data del 4 maggio sembrano lunghissimi dopo tanta sofferenza patita. Eppure passeranno come il lampo.. Sicuramente con un compromesso e con rigide regole comportamentali da osservare anche il meccanismo del pallone tornerà a funzionare. Per il momento è partito l’ordine di radunare le righe e tutti gli addetti ai lavori dovranno tornare dai luoghi delle loro residenze per ricominciare l’attività di riadattamento alla normalità.Rileggendo la fase acuta dei giorni della tragedia. I tempi bui, infatti, hanno provveduto a fare in modo che ciascuno di loro si togliesse la maschera del divismo asettico per lasciarsi vedere, in viva voce, come quei tanti “bravi ragazzi” che di fatto sono. Vulnerabili come ciascuno di noi e sensibili di fronte allo spettacolo del male.: mai visto prima così spesso mentre si allena in casa, gioca con i figli, lancia messaggi in Rete, si adopera per fare del bene.: le paure, il desiderio di farcela a tutti i costi, il dialogo a distanza con i suoi tifosi.. Buffon, Chielllini, Bonucci e Bernardeschi: il loro impegno attivo e dichiarato quasi quotidianamente sui social a favore di chi soffre e di coloro che combattono in prima linea.: amici e parenti che non ce l’hanno fatta. Quasi tutti i presidenti con il portafoglio in mano: la solidarietà non è fatta di chiacchiere e loro hanno risposto. Esempi di un elenco lunghissimo e bellissimo di personaggi restituiti alla loro gente come persone. Rappresentanti di un calcio più umano.