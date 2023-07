Episodio curioso quello accaduto alla Fiorentina nel corso del pomeriggio di oggi. Domani sarebbe stata in programma un'amichevole contro lo Stella Rossa al Marakana di Belgrado ma in questo momento la gara è a fortissimo rischio. la squadra infatti non è riuscita a partire quest'oggi dall'aeroporto di Peretola a causa del forte vento presente in città. Il volo charter che i Viola avrebbero dovuto prendere è stato dirottato a Roma Fiumicino dove di fatto è rimasto e non è riuscito a ripartire. La squadra ha atteso in aeroporto fino a pochi minuti fa e infine ha fatto rientro al Viola Park. La decisione definitiva verrà presa domattina.