Fischi assordanti. Tanti, tantissimi. Tutti indirizzati alla stessa persona:- tutti e due in campo per 90' - la Juve sullo sfondo e il Wanda Metropolitano come scenografia di un film che per Alvaro ha avuto un finale amaro.- Quello stadio nel quale in un anno e mezzo con l'Atletico Madrid ha segnato 22 gol in 61 partite gli ha voltato le spalle, non perdonandogli gli errori sotto porta e in particolare quello nel finale, quando a tu per tu con Rui Patricio l'ha sparata sulla traversa. Un'accoglienza ben diversa da quella che l'attaccante avrebbe voluto, un segnale chiaro di quello che pensano i tifosi sul suo eventuale ritorno in Spagna.Un pizzico d'ironia e fiducia massima ad Alvaro, che punta a diventare la stella della Spagna all'Europeo, in una squadra che, senza Sergio Ramos, di giocatori simbolo non ne ha.- Ora testa alla nazionale, poi l'attaccante si concentrerà sul suo futuro:; difficile al momento pensare al riscatto fissato a 45 milioni. Tanti, troppi per le casse bianconere e in un momento storico nel quale si tende al risparmio. La chiave per confermare Morata però può essere un'altra stagione a titolo temporaneo, a maggior ragione con il ritorno di Allegri in panchina: proprio con lui, llo spagnolo giocò una delle migliori stagioni della sua carriera arrivando a un passo dalla vittoria della Champions (sconfitta in finale contro il Barcellona). I fischi del Wanda Metropolitano sono già alle spalle, Luis Enrique difende il suo attaccante e Allegri lo aspetta a Torino. Morata guarda avanti e sorride, per un futuro da protagonista.