dicevain Avengers Endgame. Ma in realtà, per il popolo del web, il vero essere ineluttabile, inevitabile, contro cui non si può lottare è Romelu, il 9 dell'Inter, che ieri ha steso la difesa del, vincendo ogni duello con Tapsoba, il giovane difensore delle Aspirine che ha faticato tantissimo a contenere chi non si può contenere. Conte lo ha voluto, l'Inter se lo gode. E l'Europa teme l'Inevitabile.