Il West Ham punta forte su Lucas Paquetà. Il brasiliano del Lione, ex Milan, piace però ad altri club londinesi come il Tottenham degli italiani Conte e Paratici. Come riportato dal Daily Express, la trattativa potrebbe accendersi negli ultimi giorni di mercato per arrivare alla chiusura. Il club rossonero guarda con interesse: al Milan spetta il 15% di una futura rivendita del brasiliano.