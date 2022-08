Il West Ham vuole cancellare un inizio di campionato molto al di sotto delle aspettative, contraddistinto da tre sconfitte in altrettante partite di Premier League: per farlo la società londinese è intenzionata a fare nuovi importanti investimenti sul mercato dopo l'arrivo dal Chelsea di Emerson Palmieri. Le ultime novità conducono al centrocampista dell'Olympique Lione Lucas Paquetà, sul quale va registrato pure l'interesse del Newcastle.



MILAN ALL'INCASSO - Il West Ham offre 40 milioni di euro al club francese e, a dimostrazione di come l'affare proceda in maniera concreta, gli agenti del giocatore brasiliano si trovano a Londra per provare a raggiungere un'intesa di massima. Spettatore interessato della trattativa è il Milan, a cui spetta il 15% su una futura rivendita: qualora andasse in porto l'operazione, i rossoneri incasserebbero quindi 6 milioni di euro.