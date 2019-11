Uno degli osservatori del Wolfsburg, Benjamin Hoppenz ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com direttamente dal WyScout Forum di Amsterdam dell'attuale situazione del club tedesco svelando alcuni retroscena legati al mercato.



Partiamo da Josip Brekalo, è vero che in estate ha chiesto la cessione?

"Josip è un grande talento, voleva avere più spazio per crescere, più obiettivi personali da raggiungere. In estate abbiamo cambiato tanto, l'allenatore gli sta dando più spazio e da allora è tornato felice".



Si è parlato anche di Milan per lui...

"Si, ma non era l'unica. Come detto non siamo stati dietro a tutti i rumors sul suo futuro perché abbiamo avuto tanti cambiamente. Ora però non c'è più alcun motivo per cambiare, è centrale nel nostro progetto".



Dal Milan è possibile un ritorno di Ricardo Rodriguez dato che al Milan non è più titolarissimo?

"Ovviamente abbiamo tantissima stima per Ricardo, che con il Wolfsburg ha vissuto momenti importanti. Oggi però nel suo ruolo siamo ampiamente coperti quindi non rientra nei nostri piani".