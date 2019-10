I Lupi sono tornati. Dopo due anni consecutivi terminati guadagnandosi la permanenza in Bundesliga grazie alla vittoria nello spareggio salvezza contro la terza classificata della Bundesliga 2, l’arrivo in panchina di Oliver Glasner sembra aver indirizzato le vele nel modo giusto in casa Wolfsburg, riportando il nome della squadra lassù, nelle posizioni nobili della classifica.



ZERO SCONFITTE - Primi in Bundes dopo otto giornate e ancora imbattuti: nei cinque massimi campionati europei soltanto Liverpool e Juventus hanno lo zero alla casella delle sconfitte. I verdi vantano anche e soprattutto la miglior difesa del campionato con soli 5 gol subiti, come loro Atletico Madrid e Athletic Bilbao nella Liga, dietro soltanto, se si guarda agli altri top campionati, al Reims che ha subito un gol in meno in questa prima parte di Ligue 1. Difesa che bilancia un attacco non tra i più prolifici, undicesimo in questa speciale graduatoria tra le squadre del massimo campionato tedesco: 11 reti realizzate, una media di 1,37 a partita. Il Wolfsburg è anche la squadra che ha portato a casa più pareggi, con quattro “X”, tutti terminati con il risultato di 1-1 e in ogni occasione passando prima in svantaggio per poi ristabilire la situazione di parità.



PROTAGONISTI - Il protagonista e trascinatore si chiama Wout Weghorst, olandese classe ’92, con 5 gol all’attivo, alla sua seconda stagione con il Wolfsburg, arrivato due estati fa dall’AZ Alkmaar: nella scorsa Bundesliga ha messo a segno 19 reti in 37 partite, risultando il terzo miglior marcatore del campionato. Altro talento imprescindibile per Glasner è quello di Josip Brekalo, croato scuola Dinamo Zagabria, classe ’98, ala molto veloce, con grande abilità nel dribbling; acquistato dal club tedesco nell’estate del 2016 per 7 milioni di euro, è pronto per sbocciare definitivamente tanto che l’Uefa lo ha indicato come uno dei cinquanta giovani più promettenti di questa stagione. In una Bundesliga mai così incerta ed equilibrata, con le prime nove racchiuse in soli due punti, il Wolsfburg si candida seriamente a diventare la sorpresa della stagione, considerando anche il primo posto nel gruppo J di Europa League (anche qui ancora imbattuti). Numeri alla mano, i presupposti per continuare questo momento magico ci sono tutti.