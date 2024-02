Il Wolverhampton blocca i discorsi per un giovane brasiliano

Secondo quanto riporta Sky Sports UK il Wolverhampton avrebbe bloccato i discorsi con il Corinthians per l’attaccante Yuri Alberto, calciatore brasiliano classe 2001.



I DETTAGLI - Era stato trovato inizialmente un accordo di principio tra i due club per un prestito fino alla fine della stagione con opzione di acquisto, ma alla fine il club inglese si sarebbe tirato indietro per via delle finanze coinvolte. Infatti si legge che gli agenti di Yuri Alberto avrebbero chiesto un supplemento all’ultimo minuto. Resta da capire se il Wolverhampton proverà a chiudere per un altro attaccante o se rimarrà cosi nel reparto offensivo. Infatti i Wolves , che in questo momento si trovano a metà classifica in Premier League(undicesimi con 29 punti e distanti ben 11 punti dalla zona più pericolosa del campionato), non hanno gravi lacune offensive avendo realizzato 30 reti, sei in più del Manchester United. La punta brasiliana, che fin qui in quattro presenze nel Paulistao non ha realizzato ancora un gol, ha un contratto con il club brasiliano fino al 2027.