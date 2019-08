Se non parte nessuno, non entra nessuno. Il mantra dell'ultimo mese di mercato di casa Milan è stato lanciato nei giorni scorsi dall'ad Ivan Gazidis ed è stato recepito al 100% dal trio composto da Maldini, Boban e Massara. Per questo gli uomini mercato rossoneri si stanno adoperando per provare a trovare acquirenti per quei giocatori che potrebbero lasciare il Milan e uno su tutti è il centrocampista ivoriano Franck Kessie.



IL WOLVERHAMPTON CI PROVA - Nella giornata di ieri c'è stato un tentativo, organizzato dal super agente Jorge Mendes che ha portato alla società rossonera un'offerta del Wolverhampton per Kessie. Una proposta importante, da circa 30 milioni di euro (da definire i bonus) che il club rossonero non ha rifiutato, aprendo all'addio del giocatore e passando a lui la palla sulla decisione.



KESSIE NON È CONVINTO E IL TEMPO PASSA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com da fonti vicine al club rossonero, il giocatore non è convinto del trasferimento al Wolverhampton e, almeno per ora, ha declinato l'offerta. Una distanza che non è detto non si possa colmare entro la giornata di oggi ma che, per ora, si sta rivelando un problema non da poco nella trattativa fra le parti. Il mercato in entrata della Premier League termina alle 18 e il tempo stringe sempre di più.