Il Wolverhampton si fa avanti per Broja, la risposta del Chelsea

Secondo quanto si apprende da Sky Sports UK il Wolverhampton si sarebbe fatto avanti per prendere in prestito Armando Broja. Il Chelsea però avrebbe rifiutato in quanto qualora dovesse partire in questa sessione di mercato, preferirebbe farlo a titolo definitivo.



I DETTAGLI- Il club infatti avrebbe bisogno di cedere un giocatore prima di acquistarne un altro per restare in linea con il Profit and Sustenability Rules(PSR), ovvero l’insieme delle regole di redditività e sostenibilità della Premier League. Nell’ultimo match di Premier League vinto contro il Fulham per 1-0 l’attaccante albanese è partito titolare, visto l’infortunio di Nkunku e l’indisponibilità di Jackson, che stava disputando la Coppa d’Africa con il Senegal. Il classe 2001 sicuramente ai Wolves troverebbe più spazi avendo molta meno concorrenza e potrebbe giocare anche in coppia con Matheus Cunha.



I NUMERI- In questa stagione l’attaccante ha disputato in Premier League 13 partite(il 29% da titolare) segnando 1 gol e fornendo 1 assist, oltre aver giocato due partite di FA Cup condite con 1 gol e 4 partite di EFL Cup in cui ha fornito 1 assist. Il contratto che lega il calciatore al Chelsea scadrà nel 2028.