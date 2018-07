Ilaria D’Amico, che ieri ha lasciato ufficialmente la conduzione di Sky Calcio Show passando agli studi dedicati alla Champions League, è tornata a parlare del suo Gigi Buffon e del trasferimento al Paris Saint-Germain.



LA SCELTA DI BUFFON - "Non penso che Gigi abbia scelto il PSG perché ossessionato dalla Champions", le parole della D'Amico riportate dal Corriere dello Sport: "Aveva dentro ancora grandi stimoli e, visto che voleva rimanere a grandi livelli ma non poteva farlo con la Juventus, la proposta arrivata da Parigi lo ha soddisfatto in pieno. Non ci ha pensato un attimo e ha detto subito sì. Il suo rapporto con la Juve era e resta fantastico: ama quei colori e i tifosi amano lui, ma questa è una nuova parentesi nella quale gli auguro il massimo della fortuna. È felice ed entusiasta come un bambino in una Fiaba. Sente l’affetto da parte di tutti, ha grandi compagni ed è stato accolto dalla dirigenza nel migliore dei modi. E poi Parigi è fantastica: lui c’era già stato e anche io, ma scoprirla giorno dopo giorno abitandoci è qualcosa di meraviglioso".



ITALIANE IN CHAMPIONS - "Le quattro italiane in Champions? Mi auguro che arrivino il più lontano possibile", aggiunge Ilaria: "È chiaro che per motivi familiari io strizzi l’occhio al PSG, ma le nostre possono fare bene. La Roma lo scorso anno meritava la finale e anche la Juve contro il Real doveva passare. La Champions sarà emozionante e la vedo senza un padrone certo perché il Real Madrid senza CR7 ha perso molto e, anche se ha vinto le ultime tre edizioni, non le ha dominate. Bisognerà stare attenti alle solite big, dal Bayern al Barcellona passando per le inglesi, ma chissà che, come accaduto in passato, non salti fuori un’outsider".