La stagione autunno-inverno in Rai ripartirà con due novità.



"Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". Con queste parole, riportate da Corriere.it, Alessia Marcuzzi aveva lasciato Mediaset. Ora l'ex compagna di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, riparte da Rai2 (auguri, perché la rete è ormai spenta da anni) con Boomerissima, il varietà-nostalgia del martedì che racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni che vanno dal 1970 al 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio ieri o oggi



È dai tempi della cacciata di Santoro che Rai2 cerca di trovare un talk che funzioni su Rai2 e ogni volta è andata male. Adesso tocca a Ilaria D’Amico, compagna di Gianluigi Buffon, con Che c’è di nuovo, un programma di approfondimento che porta sulla scena, come riporta Corriere.it, "fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo".