Gianluigi Buffon saluta la Juventus, ma quale sarà il suo futuro? Ospite di 'Un giorno da pecora' su Radio1, la compagna Ilaria D'Amico commenta: "Non pongo mai veti, diciamo che se dovessi votare io sceglierei estero. Poi Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia, ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A ha un fascino maggiore".