Dove giocherà l’anno prossimo Gianluigi Buffon? La trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora ne ha parlato oggi con la sua compagna, la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico. C’è chi vede la Roma di Mourinho come prossima squadra del portiere bianconero. Le piacerebbe tornare nella sua città? ”Roma è la mia città quindi lì, eventualmente, non dobbiamo cercare casa”, ha scherzato la D’Amico. Al momento però non si registrano contatti tra Buffon e la Roma.