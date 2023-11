"Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per venti anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere". Ilary Blasi racconta in lacrime in esclusiva a Netflix, nel documentario "Unica" la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Netflix rilascia il trailer: si vede Ilary che piange, che racconta cosa è successo, quando ha iniziato a capire "a fine gennaio del 2022" che le cose andavano male: "Mio marito era diverso. E da lì un disastro" . Ilary aggiunge: "L'ho sposato per amore, non per soldi. E l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia. Quando l'ho conosciuto io avevo 19 anni, lui era già Francesco Totti. Non sapevo se credere ai giornalisti o a mio marito. Ma non potevo credere che lui mi avesse fatto una cosa del genere".