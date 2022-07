"Qui c'è posto per due re": Abraham ha accolto così Dybala alla Roma. Ma nella Capitale c'è spazio anche per due regine: l'ormai ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi (in vacanza a Sabaudia) e Oriana Sabatini. Quest'ultima, fidanzata dell'attaccante argentino arrivato a parametro zero dalla Juventus, infiamma i social pubblicando un video del suo allenamento in palestra.



NELLA GALLERY LE FOTO DI ILARY BLASI E ORIANA SABATINI