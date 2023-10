Altro che Rolex e Tapiri per la separazione con Francesco Totti. Ilary Blasi si è ormai tuffata al cento per cento nella nuova relazione con il compagno Bastian Muller e insieme a lui si è lanciata in abiti tradizionali nella celebre festa dell'Oktoberfest a Monaco di Baviera.



Trecce lunghissime bionde e Dirndl color viola e verde, Ilary si è divertita fra pinte di birra e balli tipici insieme alla sorella Silvia e al marito Ivan entrambi presenti in baviera. Immancabili le testimonianze social, ecco i video e le foto dell'evento nella nostra gallery.