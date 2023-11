Ilary Blasi in versione horror ad Halloween. L'ex signora Totti ha festeggiato la serata del 31 ottobre insieme alla figlia Isabel ed alcuni amici, tutti rigorosamente abbigliati con terrificanti travestimenti e costumi, in linea con i dettami di questa festa di importazione statunitense, che di recente ha preso piede anche in Italia.



La showgirl di Mediaset ha condiviso alcuni scatti in una storia su Instagram, social nel quale vanta un seguito di 2,2 milioni di followers. Ilary ha indossato il costume della 'sposa cadavere': un outfit bianco chiazzato di sangue finto e il volto truccato tutto di bianco con qualche cicatrice e taglio sparso. Un travestimento che è parso ai più maliziosi fra i commentatori sui social come l'ennesima frecciatina all'ex marito, Francesco Totti.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI ILARY BLASI!