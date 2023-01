La vacanza in Thailandia di Ilary Blasi è ufficialmente finita e oltre a foto in costume, con lato b in bella mostra, la bellissima ex di Francesco Totti e showgirl in tv ha voluto postare un video nelle proprie storie.

Prima del rientro, la conduttrice ha pubblicato il recap delle avventure a Bangkok insieme al suo nuovo fidanzato Bastian Muller che chiama tesoro e appare con un bacio per la prima volta sui social della Blasi. Ecco il video e le foto della splendida Ilary nella nostra gallery.