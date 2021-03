Ilary, showgirl pronta a ripartire con l'Isola dei famosi, moglie di Francesco, parla a Grazia del suo legame con l'ex fuoriclasse della: "Come sta? Lo vedo molto bene, sereno, soddisfatto, incuriosito della nuova esperienza che sta vivendo: ha aperto la sua società di scouting, va in ufficio, è a contatto con i giovani. Non è stato facile per lui. Il lavoro dei calciatori scandisce la loro vita, gli orari, le settimane. Rinunciare all’odore del campo e a quell’adrenalina pazzesca è durissimo. Io ho cercato di immedesimarmi, per aiutarlo, paragonando il fischio d’inizio di una partita al momento in cui ti dicono che sei in diretta. È una droga naturale, una sensazione di brio che pochi mestieri danno, staccarsene è come un lutto. Però è un passaggio inevitabile che va affrontato. C’è chi arriva stanco, non ha più voglia e per queste persone è più facile. Non era il caso di Francesco perché lui all’inizio proprio non riusciva ad accettare l’idea di smettere. Abbiamo avuto un anno di transizione complesso. Ma adesso sta bene, ha azzerato tutto ed è ripartito. Alla grande"."A me il mio cognome piace e Ilary Totti suona male. Poi, in realtà, il mio cognome non lo usa mai nessuno. Mi chiamano tutti Ilary e basta. Se parlano di noi sui giornali non scrivono mica Totti e Blasi, sempre Totti e Ilary".