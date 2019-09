Intervistata durante il programma Verissimo in onda su Canale 5 Ilary Blasi, moglie dell'ex capitano Francesco Totti, ha così parlato della scelta di lasciare la società giallorossa: “Niente tv per Francesco, lì ci sono io e lui farà al massimo qualche cameo. Non so cosa farà, l’importante è che stia bene. Di certo non ha mai voluto fare l’allenatore perché gli dispiacerebbe non far giocare i calciatori. L’addio alla Roma? È stata una scelta condivisa”.