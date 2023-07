Vacanze da urlo per Ilary Blasi in Brasile e, soprattutto, un fisico da urlo che sembra tornato indietro di almeno 20 anni. La storia d'amore con Francesco Totti è ormai da tempo archiviata e ora la relazione con l'imprenditore Sebastian prosegue a gonfie vele. E la conduttrice e volto tv non perde occasione per mostrarsi sui social in tutto il suo splendore. Come ad esempio nelle ultime stories, con un micro-bikini verde, che toglie il fiato.