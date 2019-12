Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana dai social. In questa puntata tanti gli spunti: si parte dalle foto sempre più sexy di Ilary Blasi, in vacanza con Totti, passando per la presunta gravidanza di Melissa Satta, per arrivare a Vieri, che diventerà papà per la seconda volta, e a Immobile e Rugani, in vacanza al caldo.