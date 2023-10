La polemica è durata un anno e quattro mesi, ma ancora non si è placata del tutto. Stiamo parlando della fine della relazione fra Francesco Totti ed Ilary Blasi con i tanto contestati Rolex che finalmente hanno fatto ritorno sui polsi dell'ex attacante della Roma anche se non tutti e 6.



Come riportato dal Messaggero, ieri presso una banca in città Ilary Blasi e Francesco Totti si sono incontrati in presenza dei rispettivi avvocati per la riconsegna dei Rolex. La conduttrice ne ha però riconsegnati solo tre di quelli che aveva dichiarato di aver prelevato dalla cassetta di sicurezza cointestata prima della separazione.



Una prima mossa di conciliazione anche se la battaglia legale è destinata a continuare sia per riavere indietro quelli mancanti sia per certificarne la proprietà. Inoltre, il 24 gennaio 2024 il giudice del tribunale civile Simona Rossi ha fissato la seconda udienza in cui entrambi i coniugi puntano ottenere la separazione con addebito.