Ilary Blasi ha deciso di cancellare da Instagram tutte le foto che la ritraevano da sola insieme all'ormai ex marito Francesco Totti. La showgirl, nel frattempo volata a Francoforte dal compagno Sebastian Muller per festeggiare il loro anniversario. Gli unici due scatti rimasti dove i due appaiono ancora insieme sono quelle con i figli Isabel, la più piccola, a Disneyland e anche con Cristian e Chanel alle Maldive, coi piedi nella sabbia. Per il resto non c'è più alcuna traccia della loro storia insieme. Un punto definitivo in attesa di capire come finirà il processo che li vede coinvolti.