Ilic, l'infortunio è grave: ecco per quanti mesi lo perde il Torino

Tegola in casa Torino: Ivan Ilic sarà out a lungo dopo l'infortunio patito sabato sera contro la Fiorentina. L'ex centrocampista del Verona si era fermato nell'ultima uscita dei suoi dopo un violento contrasto che aveva messo ko il suo ginocchio e lo aveva costretto ad uscire già nel primo tempo.



L'INFORTUNIO - Dopo i test condotti in giornata, il serbo ha avuto il responso che non è certo di quelli sperati. per lui si tratta di lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Uno stop che priverà Ivan Juric di Ilic nelle prossime settimane.



IL COMUNICATO - "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ivan Ilic hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Nuove valutazioni previste nelle prossime settimane. Torna presto Ivan, siamo tutti con te", ha scritto il club sui propri canali social.



CHI AL POSTO SUO - Si prospetta per Ilic uno stop di almeno un paio di mesi: il serbo non tornerà in campo prima dell'inizio di maggio. Il centrocampista dovrebbe saltare almeno 7 partite di campionato del Torino, da calendario contro Napoli, Udinese. Monza, Empoli. Juventus, Frosinone e Inter. Un duro colpo per la mediana granata, privata di una dei suoi punti di riferimento. Juric potrebbe ora affidarsi alla già collaudata coppia Ricci-Linetty, ma in rampa di lancio c'è anche il giovane Gineitis.