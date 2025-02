Ilic, standby tra Torino e Spartak Mosca: cosa può succedere ora sul mercato

Getty Images

MaIl centrocampista serbo, che il Torino ha già sostituito con l'arrivo di Cesare Casadei dal Chelsea, non ha ancora completato il proprio trasferimento in Russia., quindi c'è ancora tempo, ma l'affare, allo stato attuale delle cose, èTuttosport in edicola oggi aggiorna sulla vicenda: lo stop è datato lunedì 3 febbraio, come spiegato da. Era uno dei nomi sulla lista, ma non credo che arriverà"), e da, dopo il pareggio contro il Genoa:Se sono ottimista? Non lo so, ma se rimane siamo felici, no?". In effetti,, anche alla luce dell'infortunio di Tameze e della presenza in lista dell'infortunato Zapata.

Già in estate non era andato in porto un affare con lo Zenit di San Pietroburgo; il Torino ha sempre aperto alla cessione, e il giocatore, stavolta aveva addirittura svolto le visite mediche di rito per lo Spartak a Barcellona.: Ivan Ilic ha ancora otto giorni per convincere lo Spartak. Altrimenti rimarrà da alternativa.