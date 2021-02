Ivan Ilic si sta prendendo l'Hellas Verona. Il centrocampista serbo classe 2001 è in prestito dal Manchester City. Valorizzato dall'allenatore Ivan Juric: "Ha un bel piede sinistro e i tempi della giocata. A livello fisico è in piena costruzione, ma ha grandi margini di miglioramento e può diventare un centrocampista box-to-box. Lo vedo come un organizzatore di gioco con tempi d'inserimento. Può diventare come Miguel Veloso, come tipologia di giocatore".



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club gialloblù ha un diritto di riscatto: farlo restare a titolo definitivo non sarà però così semplice, perché gli inglesi si sono riservati un'opzione per il controriscatto. La fiducia nel ragazzo è tanta, il suo talento merita di essere preservato (e adeguatamente pagato).