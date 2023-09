Josip Ilicic, ex giocatore di Palermo, Fiorentina e Atalanta, è finito fuori rosa al Maribor. Il trequartista è stato escluso dagli allenamenti su richiesta dell'allenatore Krznar, convinto a rinunciare allo sloveno per via del suo "scarso impegno". Non ci sono comunicati ufficiali, ma è arrivata la conferma del direttore sportivo Suler. A Ilicic rimangono due anni di contratto, al momento si allena da solo per ritrovare la forma fisica e non risponde ai tifosi che lo vorrebbero in campo. Per il momento, vince la linea del tecnico, che ha avuto carta bianca dalla società.