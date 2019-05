Una Champions da conquistare sul campo che, però potrebbe cambiare e condizionare il suo futuro. Josip Ilicic sta vivendo a 31 anni forse la sua miglior stagione. L'esterno d'attacco dell'Atalanta potrebbe coronare un sogno con il club bergamasco ancora in piena corsa sia per la vittoria della Coppa Italia sia per un piazzamento Champions, ma è conteso sul mercato da Roma e Napoli che sono pronte a follie per lui.



LA ROMA CON GASP - Il club giallorosso sta programmando un'autentica rivoluzione dopo l'addio di Monchi e l'esonero di Eusebio Di Francesco. Tanti giocatori potrebbero lasciare e altrettanti arrivare a Trigoria, ma molto passerà anche e soprattutto dalla scelta dell'allenatore. Sfumati Conte e Sarri la prima scelta, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere proprio quel Giampiero Gasperini fautore del miracolo nerazzurro e con lui la priorità di mercato sarebbe proprio il trequartista sloveno.



IL NAPOLI CI PROVA - La concorrenza però non manca e fra le rivali della Roma c'è un club che la Champions è già certo di giocarla. Il Napoli si è infatti messo sulle tracce di Ilicic. È un profilo più che gradito ad Ancelotti in vista dei possibili addii nel reparto d'attacco (Verdi, Insigne e Mertens non sono certi della permanenza) e con l'Atalanta c'è in ballo un discorso già avviato da tempo sul cartellino di Inglese. Unico dubbio? L'età, che sfora i parametri del patron De Laurentiis.