Zlatan Ibrahimovic è una delle poche certezze nel reparto offensivo del Milan insieme ad Ante Rebic. Dopo aver salutato l'attaccante croato Mario Mandzukic, il club rossonero è pronto a fare altrettanto col trequartista turco Hakan Calhanoglu che è in scadenza di contratto.



Lo spagnolo Samu Castillejo è sul mercato, possibile cessione in prestito per il giovane norvegese Hauge. Il Milan tratta col Real Madrid la conferma di Brahim Diaz. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in entrata stuzzicano il trequartista sloveno Josip Ilicic dell'Atalanta e il centravanti francese Olivier Giroud, in scadenza di contratto col Chelsea.